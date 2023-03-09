Від кількох днів до тижнів: в "Укренерго" розповіли про наслідки ворожої атаки 9 березня

На стабілізацію ситуації у Житомирській області потрібно до двох тижнів, а у Харківській — кілька діб. Місцями пошкоджене обладнання, яке вже ремонтували після обстрілів.

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Внаслідок ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури 9 березня ситуація зі світлом важка у кількох регіонах: на Харківщині та Житомирщині тривають ремонтні роботи, а на Одещині ввели планові відключення. Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" заявили, що найскладніша ситуація нині у Харківській та Житомирській областях.

На Житомирщині відновили живлення критичної інфраструктури, однак триває ремонт магістральних та розподільчих мереж. Житомирська ОВА, міський голова Сергій Сухомлин, та керівництво АТ "Житомиробленерго" провели спільну нараду з Володимиром Кудрицьким, головою правління НЕК.

"Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області. Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та 3 БПЛА", — розповіли енергетики.

Ремонтні роботи на Житомирщині триватимуть до двох тижнів. У регіоні вводять планові відключення світла.

У Харківській області також вже відновили живлення критичної інфраструктури. Ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні енергетики сподіваються стабілізувати протягом кількох днів.

На Одещині запровадили планові відключення світла. У Дніпропетровській області мережевих обмежень немає. Живлення Запорізької АЕС, що було припинене через ворожу атаку, відновлене.

Нагадаємо, в ніч проти 9 березня ЗС РФ атакували українські енергетичні об’єкти. Як повідомляли у компанії ДТЕК, ворогу вдалося пошкодити три теплоелектростанції "ДТЕК Енерго".

Начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами компанії "Харківобленерго" Володимир Скічко заявив, що Харків був повністю знеструмлений внаслідок обстрілу. Міський голова Ігор Терехов поділився, що сподівається на відновлення напруги в регіоні спільними зусиллями.

Пізніше начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав по Харківщині щонайменше 15 ударів ракетами С-300. З них 11 прийшлося на сам Харків. У місті зруйновано ТЕЦ і трансформаторні підстанції.