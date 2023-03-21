На встречу с Зеленским: премьер-министр Японии 21 марта приедет в Украину, — СМИ

По словам журналистов, уже давно ни один глава правительства Японии не посещал страну или регион, где проходят боевые действия.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта посетит Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет японское издание NHK со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Кисида 19 марта отправился в Индию, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендра Моди. Затем он доложен был вернуться назад в Японию, однако 20 марта отправился в Украину.

Более того, как сообщается, Кисида уже прибыл в Польшу и сел на поезд в Перемышле, который доставит его в Украину.

"Ожидается, что премьер-министр Кисида прибудет в Украину 21 числа и проведет встречу на высшем уровне с президентом Зеленским", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что уже давно ни один глава правительства Японии не посещал страну или регион, где проходят боевые действия. Кроме того, у Сил самообороны Японии не было четких положений о том, как защитить высокопоставленных представителей, если они прибудут Киев. Именно поэтому организовать визит было проблематично.

Отмечается также, что Зеленский и Кисида говорили по телефону 6 января 2023 года. Именно тогда президент Украину пригласил японского политика посетить Киев. Тот не стал отказывать, но и прямых намерений поездки не высказал.

Теперь, как пишут журналисты, глава правительства Японии направляется в Украину.

Кто такой Фумио Кисида

Японский политик, который ранее занимал пост Министра иностранных дел Японии. Главенствует в правительстве с 2021 года. Также является председателем Либерально-демократической партии Японии. Отметим, что сейчас Япония На данный момент является лидером стран G7.

Напомним, что в Министерстве инфраструктуры рассказали, что Япония выделит Украине более $170 млн. В ведомстве заявили, что деньги пойдут на оборудование для гуманитарного разминирования, энергетического оборудования и управления отходами разрушений и прочие нужды.