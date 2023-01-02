Обсудят войну с РФ: премьер Японии пригласит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме, – СМИ

Японские власти хотят узнать больше о полномасштабной войне с Россией и помочь Украине решить гуманитарные проблемы. Фумио Кисида отправится в турне по странам "Большой семерки" для согласования позиций лидеров стран.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в мае. Об этом сообщило японское издание Nikkei.

Япония председательствует в "Большой семерке" (G7) 1 год c января текущего года. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Глава японского правительства вносит коррективы, чтобы украинский лидер смог участвовать онлайн, подчеркивают авторы.

[ + – ] Фумио Кисида хочет услышать от Зеленского новости о текущей ситуации в Украине

Кисида намерен пригласить Зеленского, чтобы услышать от него новости о текущей ситуации в Украине. Япония готова обсудить проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью, которые возникли из-за российского вторжения, отмечает издание.

Японские власти хотят создать условия по "интенсивному" обсуждению полномасштабной войны России и Украины на саммите G7, говорится в материале.

Реагирование на ситуацию в Украине — важнейшая задача "Большой семерки" и в 2023 году, Кисида отправится в поездку по странам G7 с начала января, чтобы согласовать позиции лидеров перед саммитом, пишет Nikkei.

Фумио Кисида на прошлом саммите стран "Большой семерки" 11 октября прошлого года в Берлине призывал союзников объединиться, чтобы не допустить применения Россией ядерного оружия в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 декабря заявил, что страны Группы семи и Штаты обещали Украине помочь восстановить энергоинфраструктуру, которая часто подвергается ракетным ударам армии РФ.

Страны G7 к 22 декабря собрали для Украины почти $32 млрд, эти деньги предоставят в 2023 году на покрытие самых важных финансовых расходов.