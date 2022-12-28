США и страны G7 будут усиливать устойчивость инфраструктуры в Украине, — Блинкен

В США пообещали помочь украинцам пережить суровую зиму и защитить энергетическую инфраструктуру. А тем временем украинские дипломаты договорились о передаче Украине десятков трансформаторов и более 500 генераторов для обновления энергосистемы.

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В США пообещали защищать и ремонтировать энергетическую инфраструктуру Украины совместно с партнерами, чтобы помочь пережить зиму. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

"Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Украинцев ждет суровая зима, и мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", — написал Блинкен.

Энергетическая коалиция в поддержку Украины

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что на помощь Украине сегодня работает целая "энергетическая коалиция". По словам министра, украинские дипломаты по всему миру собирают оборудование для обновления энергосистемы страны. Об этом Кулеба написал в своем Instagram.

Министр сообщил, что две последние недели удалось договориться о передаче следующего оборудования:

7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии и Польши;

543 генератора мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;

24 трансформатора от Финляндии;

45 трансформаторов от Азербайджана;

19 мощных генераторов от Израиля.

"Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и одолеем российский террор", — написал Кулеба.

Напомним, 22 декабря сообщалось о том, что в Евросоюзе пообещали предоставить Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих лампочек.

Фокус также писал, что Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом 20 декабря предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним также, что 27 декабря Кабмин принял решение об упрощении процесса сооружения воздушных линий электропередач и подстанций.