Будет быстрее: в Кабмине снизили стандарты строительства линий электропередач и подстанций (видео)

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, новые правила будут действовать до окончания военного положения.

Related video

Во вторник, 27 декабря Кабинет министров Украины принял решение об упрощении процесса сооружения воздушных линий электропередач и подстанций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишут на официальном сайте правительства.

Согласно новым стандартам, во время военного требование об оценке влияния на окружающую среду при строительстве некоторых объектов энергетической инфраструктуры будет снято. Данный шаг должен ускорить процесс восстановления украинской энергосистемы, пострадавшей от атак ВС РФ.

"На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", — заявил Денис Шмыгаль.

[ + – ] Заседание Кабинета министров Украины 27.12.2022. Смотреть с 1:59

Украинский премьер отметил, что целью массированных атак Российской Федерации является не только разрушения энергетического сектора страны, но и распространения среди граждан Украины страха и панических настроений.

"Но ему это не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что единственные, сильные и мотивированные бороться за родную землю", — заключил политик.

Ранее Денис Шмыгаль упоминал о том, что из-за регулярных обстрелов со стороны ВС РФ все тепловые и гидроэлектростанции на территории Украины получили повреждения. По данным, озвученным главой Кабинета министров, Россия нанесла ущерб 40% объектов высоковольтной сети.

В связи с этим, украинская энергосистема переживает сильный дефицит мощности. Шмыгаль предупредил сограждан, что зима 2022-2023 годов будет проходить со строгим лимитом на потребление электричества.

Фокус также сообщал, что 20 декабря в Кабмине подняли вопрос об обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения электроэнергии между потребителями. Нарушители получили возможность исправить все ошибки до 31 декабря текущего года.

Еще мы писали о том, что 20 декабря Денис Шмыгаль объявил о выделении местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций. Таким образом в Кабмине рассчитывают сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.