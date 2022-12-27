Буде швидше: у Кабміні знизили стандарти будівництва ліній електропередач та підстанцій (відео)

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, нові правила діятимуть до закінчення воєнного стану.

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У вівторок, 27 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрощення процесу спорудження повітряних ліній електропередач та підстанцій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пишуть на офіційному сайті уряду.

Згідно з новими стандартами, під час військового стану вимоги щодо оцінки впливу на навколишнє середовище при будівництві деяких об'єктів енергетичної інфраструктури буде знято. Цей крок має прискорити процес відновлення української енергосистеми, яка постраждала від атак ЗС РФ.

"На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на навколишнє середовище щодо таких об'єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", — заявив Денис Шмигаль.

[ + – ] Засідання Кабінету Міністрів України 27.12.2022. Дивитися з 1:59

Український прем'єр зазначив, що метою масованих атак Російської Федерації є не лише руйнування енергетичного сектору країни, а й поширення серед громадян України страху та панічних настроїв.

"Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, наших партнерів. Ми вистоємо, тому що єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", — сказав політик.

Раніше Денис Шмигаль згадував про те, що через регулярні обстріли з боку ЗС РФ усі теплові та гідроелектростанції на території України отримали пошкодження. За даними, озвученими главою Кабінету міністрів, Росія завдала збитків 40% об'єктів високовольтної мережі.

У зв'язку з цим українська енергосистема переживає сильний дефіцит потужності. Шмигаль попередив співгромадян, що зима 2022-2023 років проходитиме із суворим лімітом на споживання електрики.

Фокус також повідомляв, що 20 грудня у Кабміні порушили питання щодо забезпечення справедливої та рівномірної черговості розподілу електроенергії між споживачами. Порушники отримали змогу виправити усі помилки до 31 грудня поточного року.

Ще ми писали про те, що 20 грудня Денис Шмигаль оголосив про надання місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій. Таким чином у Кабміні розраховують стримати подорожчання опалення та гарячої води під час опалювального сезону.