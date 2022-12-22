"Свет будет": президент Еврокомиссии рассказала, как поможет Украине преодолеть блэкаут

Урсула фон дер Ляен уточнила, что Украина получит генераторы и энергосберегающие лампочки, чтоб решить проблемы с электричеством, которые возникли после масштабных обстрелов ВС РФ.

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Евросоюз в ближайшее время предоставит Украине 900 генераторов для электроснабжения во время аварийных отключений электричества. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила на своей странице в Твиттере.

"Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая больницы. Мы с вами. Свет будет", — написала фон дер Ляен.

По ее словам, Украина также получит в качестве материальной помощи миллионы энергосберегающих лампочек.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о том, что Европейский Союз уже работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой.

Ситуация с энергетикой в Украине на данный момент

В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей. После очередных обстрелов энергетических объектов 19 декабря в центральных регионах Украины и Киеве ситуация с энергоснабжением ухудшилась.

В Киеве энергэтики обеспечивают меньше половины потребностей. Сейчас в приоритете — питание объектов критической инфраструктуры.

Ремонтные бригады "Укрэнерго", генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение

Напомним, ночью 19 декабря Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства. Больше всего от ракетных ударов оккупантов пострадал Киев: в городе образовался значительный дефицит электроэнергии.

Фокус также писал, что Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.