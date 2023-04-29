Велика Британія закупить для Україні далекобійні ракети з дальністю до 300 км

У міжнародному Фонді підтримки України до 4 травня відкриті до пропозицій щодо ракет з бойовою частиною масою від 20 до 490 кілограмів.

Related video

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало інформацію про військову техніку, яку закуповують для потреб ЗСУ в межах фонду підтримки України. Серед іншого там йдеться про далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км. Про це 28 квітня повідомили у польському Defence 24.

Фонд підтримки України опублікував документ ще 14 березня, однак у ЗМІ на нього звернули лише зараз. Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія та Литва обʼєднались на чолі з Британією, щоб швидко купувати зброю для ЗСУ. Бюджет фонду складає 520 млн фунтів.

Для України планують закупити далекобійні ракети дальністю від 100 до 300 км, які можна запускати із землі, води або з повітря. Бойова частина боєприпасу має бути від 20 до 490 кг.

Окрім цього опубліковані бажані вимоги для зброї:

низька ймовірність перехоплення;

має можливість планування місій;

навігаційна система, яка вистоїть перед сучасними засобами РЕБ;

засоби проникнення у ППО для збільшення ймовірності успішності удару;

рівень технічної готовності не нижче, ніж 8 (готовий та сертифікований виріб).

Заявки від учасників відкриті до 4 травня. Окрім цього в планах придбати для України засоби ППО, боєприпаси, інженерну техніку та тягачі для західних танків.

Нагадаємо, 23 березня президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС відправити Україні далекобійні ракети та авіацію.

11 лютого ЗМІ писали, що Велика Британія може відправити Україні ракети Storm Shadow або протикорабельні ракети Harpoon.