"Законна ціль": Великобританія може відправити ЗСУ ракети для ударів по Криму, – ЗМІ (відео)

За даними журналістів, британська влада та військова вирішують, скільки можна відправити Києву ракет, незважаючи на побоювання ескалації війни. До пакету військової допомоги можуть додати ракети Harpoon або Storm Shadow.

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Збройні сили України (ЗСУ) використовуватимуть британські далекобійні ракети для поразки ворожих цілей у Криму. Про це повідомила британська газета The Times з посиланням на джерела у ЗСУ.

Британський прем'єр Ріші Сунак на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським обіцяв направити більше військової допомоги. Наразі точаться дискусії про доповнення до пакету для ЗСУ протикорабельних ракет Harpoon або Storm Shadow класу "земля-повітря", пише видання.

Влада та військова Великобританії вирішують, скільки можна поставити Києву британських ракет, незважаючи на побоювання, що дозвіл Україні завдавати ударів по Росії може призвести до ескалації конфлікту, наголошують автори статті.

"Західні союзники останніми тижнями пом'якшили позицію щодо постачання Україні наступальних озброєнь. Схоже, вони ухвалили аргументи Києва про те, що Крим — окупована територія, яка представляє законну військову мету", — повідомили журналісти.

Експерт Королівського оборонного аналітичного центру Сідхарт Каушал заявив, що Захід має відправити Україні зброю більшої дальності для завдання ударів по російських складах боєприпасів.

"В останні місяці генерали [президента РФ Володимира] Путіна відводили командні центри та склади зі зброєю від лінії фронту. Це сталося після атак ЗСУ ракетними установками від США. Потрібно дати їм те, що вражає цілі на відстані понад 100 км. Зброя не повинна бути настільки далекобійним, щоб завдавати ударів по Росії", — зазначив він.

Протикорабельні ракети Harpoon, які Україна вже отримала від Данії, можуть адаптувати для стрільби з вантажівок. Під час атаки наземних цілей вони будуть менш точними. Ракети Storm Shadow можна запускати із землі. За словами Каушала, їх установлять на українські літаки.

Великобританія передає ракети Harpoon та Storm Shadows — реакція росіян.

Російські мілітарі-паблік пишуть про підготовку Україною до проведення "масштабних бомбардувань" Кримського півострова з використанням ракет великої дальності.

Якщо ракети передадуть зі складів армії Великобританії, це буде прямим порушенням режиму контролю над ракетними технологіями, стверджують пропагандисти.

"Це, швидше за все, означатиме передачу Україні їхніх авіаційних носіїв британського чи французького виробництва", — роблять висновок воєнкори.

Ракети Harpoon та Storm Shadows — коротка характеристика

Ціна ракети Harpoon — близько 1,2 мільйонів фунтів стерлінгів, її максимальна дальність польоту — 240 кілометрів. Ракети Storm Shadow коштують близько 2,2 мільйонів фунтів стерлінгів і можуть стріляти по цілях на відстані до 560 кілометрів. Модифіковані версії експорту мають значно меншу дальність.

[ + – ] Ракета Harpoon вражає цілі на відстані до 240 км.

Стрілянина ракетами Harpoon ведеться з різних пускових установок.

Американські військові фахівці визначили, що для виведення з ладу легкого авіаносця вистачить 5 ракет Harpoon, для крейсера – 4, а для есмінця – 2. Одна ракета може завдати серйозних пошкоджень невеликому кораблю чи катеру.

Крилата ракета повітряного базування Storm Shadow відома під назвою SCALP. Ракета створена з активним використанням технології малопомітності, зазначає видання Defence Express.

[ + – ] Крилата ракета повітряного базування Storm Shadow відома під назвою SCALP

Загальна вага ракети – 1300 кг, з яких 450 кг припадає на бойову частину. Точність наведення снаряда забезпечує інерційна та супутникова система навігації.

Для прориву ППО ракета використовує класичний маловисотний політ на дозвуковій швидкості.

Великобританія в листопаді минулого року відправила ЗСУ високоточні ракети Brimstone-2. Ця ракета може вразити об'єкт з відривом до 60 кілометрів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 9 лютого на саміті Євросоюзу розповів про позитивні рішення західних партнерів щодо постачання в Україну винищувачів НАТО.

Сунак за підсумками діалогу із Зеленським обіцяв відправити британські танки Challenger 2 в Україну за кілька тижнів.