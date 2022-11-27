Великобританія передала ЗСУ високоточні ракети Brimstone: яка їхня дальність (фото, відео)

У Міноборони Великобританії показали на відео, як відправляють в Україну ракети, які, за їхніми словами, вже відіграли вирішальну роль у стримуванні Росії.

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Міністерство оборони Великобританії підтвердило інформацію про передачу Україні високоточних ракет Brimstone-2. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці міністерства у Твіттері.

"У межах пакету допомоги Великобританія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Великобританії також зазначили, що саме військово-технічна допомога такого плану вже відіграла вирішальну роль у стримуванні Росії.

На опублікованих відомством відеокадрах видно, як високоточні ракети завантажують у транспортний літак, щоби доставити українським військовим.

Ракета Brimstone-2: що це за техніка

Ракети Brimstone 2 оснащена лазерним наведенням і має збільшений радіус дії. Техніка з 2016 року на озброєння Великобританії.

Ракета, запущена з літака, може пролетіти до 60 км. А при запуску з наземних платформ її дальність дорівнює близько 12 кілометрів.

Brimstone 2 має покращену головку самонаведення (ГСН) міліметрового діапазону, більш модульну конструкцію та вдосконалення планера та програмного забезпечення для загального підвищення продуктивності за рахунок збільшення дальності та площі ураження, включаючи збільшення більш ніж на 200% максимальної дальності.

[ + – ] Великобританія передала українським військовим ракети Brimstone-2 Фото: Скриншот

Нагадаємо, що під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив про надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. На посилення українського ППО у Британії виділили 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще Фокус писав, що Збройні сили України отримали турецькі високоточні ракети TRLG-230. Крім того, Туреччина передала Україні наземне обладнання РЕБ та обладнання для безпілотників Bayraktar TB2.