Великобритания передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone: какая их дальность (фото, видео)

В Минобороны Великобритании показали на видео, как отправляют в Украину ракеты, которые, по их словам, уже сыграли решающую роль в сдерживании продвижения России.

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Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о передаче Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Информация об этом появилась на официальной странице министерства в Твиттере.

"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", – говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании также отметили, что именно военно-техническая помощь такого плана уже сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России.

На опубликованном ведомством видеокадрах видно, как высокоточные ракеты загружают в транспортный самолет, чтоб доставить украинским военным.

Ракета Brimstone-2: что это за техника

Ракеты Brimstone 2 оснащена лазерным наведением и обладает увеличенным радиусом действия. Техника с 2016 года на вооружение армии Великобритании.

Ракета, запущенная с самолета, может пролететь до 60 километров. А при запуске с наземных платформ ее дальность равна порядка 12 километрам.

Brimstone 2 имеет улучшенную головку самонаведения (ГСН) миллиметрового диапазона, более модульную конструкцию и усовершенствования планера и программного обеспечения для общего повышения производительности за счет увеличения дальности и площади поражения, включая увеличение более чем на 200 % максимальной дальности.

[ + – ] Великобритания передала украинским военным ракеты Brimstone-2 Фото: Скриншот

Напомним, что во время визита в Киев, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине современных систем противовоздушной обороны. На усиление украинского ПВО в Британии выделили 50 миллионов фунтов стерлингов.

Еще Фокус писал о том, что Вооруженные силы Украины получили турецкие высокоточные ракеты TRLG-230. Кроме того, Турция передала Украине наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.