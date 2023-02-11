"Законная цель": Великобритания может отправить ВСУ ракеты для ударов по Крыму, – СМИ (видео)

По данным журналистов, британские власти и военные решают, сколько можно отправить Киеву ракет, несмотря на опасение эскалации войны. В пакет военной помощи могут добавить ракеты Harpoon или Storm Shadow.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать британские дальнобойные ракеты для поражения вражеских целей в Крыму. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в ВСУ.

Британский премьер Риши Сунак на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал направить больше военной помощи. Сейчас ведутся дискуссии о дополнении к пакету для ВСУ противокорабельных ракет Harpoon или Storm Shadow класса "земля-воздух", пишет издание.

Власти и военные Великобритании решают, сколько можно поставить Киеву британских ракет, несмотря на опасения, что разрешение Украине наносить удары по России может привести к эскалации конфликта, подчеркивают авторы статьи.

"Западные союзники в последние недели смягчили позицию в отношении поставок Украине наступательных вооружений. Похоже, они приняли аргументы Киева о том, что Крым — оккупированная территория, которая представляет законную военную цель", — сообщили журналисты.

Эксперт Королевского оборонного аналитического центра Сидхарт Каушал заявил, что Запад должен отправить Украине оружие большей дальности для нанесения ударов по российским складам боеприпасов.

"В последние месяцы генералы [президента РФ Владимира] Путина отводили командные центры и склады с оружием от линии фронта. Это случилось после атак ВСУ ракетными установками от США. Нужно дать дать им то, что поражает цели на расстоянии более 100 км. Оружие не должно быть настолько дальнобойным, чтобы наносить удары по России", — отметил он.

Противокорабельные ракеты Harpoon, которые Украина уже получила от Дании, могут быть адаптированы для стрельбы из грузовиков. При атаке наземных целей они будут менее точными. Ракеты Storm Shadow можно запускать с земли. По словам Каушала, их установят на украинские самолеты.

Великобритания передает ракеты Harpoon и Storm Shadows — реакция россиян

Российские милитари-паблики пишут о подготовке Украиной к проведению "масштабных бомбардировок" Крымского полуострова с использованием ракет большой дальности.

Если ракеты передадут из складов армии Великобритании, это будет прямым нарушением режима контроля за ракетными технологиями, утверждают пропагандисты.

"Это, скорее всего, будет означать передачу Украине их авиационных носителей британского или французского производства", — делают вывод военкоры.

Ракеты Harpoon и Storm Shadows — краткая характеристика

Цена ракеты Harpoon — около 1,2 миллиона фунтов стерлингов, ее максимальная дальность полета — 240 километров. Ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 миллиона фунтов стерлингов и могут стрелять по целям на расстоянии до 560 километров. Модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.

[ + – ] Ракета Harpoon поражает цели на расстоянии до 240 километров

Стрельба ракетами "Harpoon ведется с различных пусковых установок.

Американские военные специалисты определили, что для выведения из строя легкого авианосца хватит 5 ракет Harpoon, для крейсера — 4, а для эсминца — 2. Одна ракета может нанести серьезные повреждения небольшому кораблю или катеру.

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow известна под названием SCALP. Ракета создана с активным использованием технологии малозаметности, отмечает издание Defence Express.

[ + – ] Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow известна под названием SCALP

Общий вес ракеты — 1300 кг, из которых 450 кг приходится на боевую часть. Точность наведения снаряда обеспечивает инерциальная и спутниковая система навигации.

Для прорыва ПВО ракета использует классический маловысотный полет на дозвуковой скорости.

Великобритания в ноябре прошлого года отправила ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2. Эта ракета может поразить объект на расстоянии до 60 километров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля на саммите Евросоюза рассказал о позитивных решениях западных партнеров о поставках в Украину истребителей НАТО.

Сунак по итогам диалога с Зеленским обещал отправить британские танки Challenger 2 в Украину через несколько недель.