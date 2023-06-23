Атака на военный аэродром: в ВСУ сообщили детали ночного обстрела ВС РФ (фото)

Как отметили в командовании, все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.

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В ходе ракетной атаки в ночь на 23 июня российские оккупанты нацелились на военный аэродром, однако все их цели были сбиты противовоздушной обороной. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве сообщают, что на этот раз россияне попытались ударить по военному аэродрому в Хмельницкой области. Пуски ракет были осуществлены около полуночи с четырех бомбардировщиков Ту-95МС, действующих из Каспийского моря.

Противовоздушная оборона успешно уничтожила все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство из которых были сбиты в Хмельницкой области, говорится в сообщении Воздушных сил.

Также отмечается, что подразделения ПВО сумели уничтожить неопознанный тип разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня во время воздушной тревоги в Украине в Хмельницкой области прозвучали взрывы. В ВС ВСУ объяснили, что взрывы — это результат работы украинской ПВО.

Напомним, что 22 июня в ВСУ заявили, что силы ПВО уничтожили три дрона Shahed. В акватории Азовского моря бомбардировщики выпустили три крылатых ракеты Х-22, а с истребителя МиГ-31К – три ракеты Х-47. Сообщалось, что "Кинжалы", возможно, запустили по дамбе в Кривом Роге.