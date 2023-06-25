Рік стане переломним: Резніков розповів, як просувається контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони визнає, що очікування від наступальної операції ЗСУ занадто завищені, оскільки успіх на фронті залежить від різних обставин і перешкод.

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Контрнаступ ЗСУ як такий ще не розпочинався, і все, що відбувається зараз на фронті — це лише підготовча операція. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, яке було опубліковано 25 червня.

За словами глави Міноборони, контрнаступ українських військових у 2023 році обіцяє бути успішним. Але його результати можна буде оцінити, коли ЗСУ проводитимуть військові операції на повну силу.

Зараз же, за словами Резнікова, на фронті триває підготовчий етап.

"Нинішні маневри, які тривають уже третій тиждень, — це підготовчі операції. Потрібно визнати, що росіяни побудували дуже сильні оборонні лінії", — сказав міністр оборони.

У розмові з журналістами він також підкреслив, що нинішній рік стане переломним у російсько-українській війні та наблизить ЗСУ ще на крок до перемоги.

Однак Олексій Резніков говорив із медійниками й про те, що очікування результату від контрнаступу, який проводять ЗСУ, були перебільшеними. За його словами, під час бойових дій багато що залежить від різних обставин і різних перешкод.

Нагадаємо, 23 червня в ГУР розповіли про плани ЗСУ на найближчі місяці. Заступник начальника ГУР зазначив, що противник, імовірно, намагатиметься з одного боку утримувати захоплені території, а з іншого — просуватися до кордонів Луганської та Донецької областей.

А дещо раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про пріоритетні цілі російських окупантів. На його думку, ЗС РФ продовжить завдавати ракетних ударів із метою стримати контрнаступ Сил оборони.