Пекло для росіян: ЗСУ просунулися під Бахмутом до 1,2 км, — DeepState (карта)

Сили оборони України вдало проводять операції на сході від Кліщіївки. Ліси цього населеного пункту стали для загарбників більшою проблемою, ніж сам Бахмут, кажуть військові ЗСУ.

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Збройні сили України просунулися в районі Кліщіївки Донецької області завдяки злагодженим діям. Про це йдеться у звіті аналітиків Deep State від 19 червня.

Судячи з опублікованих карт, ЗСУ просунулися на 800-1200 метрів на північно-західній околиці Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.

Кліщіївські ліси стали для загарбників великим пеклом. Карта Deep State.

"Бахмутський відрізок — тривають бої на сході й північному сході від Кліщіївки: Сили оборони України мають успіх. Ситуація біля Берхівки уточнюється", — поінформували експерти.

Боєць 24-ї штурмової бригади "Айдар" ЗСУ з позивним "Осман" нещодавно писав у Telegram, що Кліщіївські ліси стали для загарбників більшим пеклом, ніж Бахмут.

"Зміна настроїв у ЗС РФ зараз на максимальному рівні… Через велику концентрацію різних підрозділів і погану взаємодію щодня вони стріляють одні в одного та беруть у полон. Зайти туди залишається дуже складним завданням. Потрібно або обійти, як Іванівське, або спалити під нуль разом із п***ми", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що у зведенні Міноборони Великобританії від 18 червня йшлося про найбільші втрати в лавах Росії з часів піку боїв за Бахмут.

На думку голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, ЗСУ на Бахмутському напрямку прагнуть захопити фланги та встановити контроль над околицями Бахмута.