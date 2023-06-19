Ад для россиян: ВСУ продвинулись под Бахмутом до 1,2 км, — DeepState (карта)

Силы обороны Украины удачно проводят операции на востоке от Клещеевки. Леса этого населенного пункта стали для захватчиков большей проблемой, чем сам Бахмут, говорят военные ВСУ.

Related video

Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Клещеевки Донецкой области благодаря слаженным действиям. Об этом сказано в отчете аналитиков Deep State от 19 июня.

Судя по опубликованным картам, ВСУ продвинулись на 800-1200 метров на северо-западной окраине Клещеевки Бахмутского района Донецкой области.

Клещеевские леса стали для захватчиком большим адом. Карта Deep State

"Бахмутский отрезок — продолжаются бои на востоке и северо-востоке от Клещеевки: Силы обороны Украины имеют успех. Ситуация возле Берховки уточняется", — проинформировали эксперты.

Боец 24-й штурмовой бригады "Айдар" ВСУ с позывным "Осман" недавно писал в Telegram, что Клещеевские леса стали для захватчиков большим адом, чем Бахмут.

"Смена настроений у ВС РФ сейчас на максимальном уровне… Из-за большой концентрации различных подразделений и плохого взаимодействия каждый день они стреляют друг в друга и берут в плен. Зайти туда остается очень сложной задачей. Нужно или обойти, как Ивановское, или сжечь под ноль вместе с п***ми", — отметил военный.

Напомним, что в сводке Минобороны Великобритании от 18 июня говорилось о наибольших потерях в рядах армии России со времен пика боев за Бахмут.

По мнению главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, ВСУ на Бахмутском направлении стремятся захватить фланги и установить контроль над окрестностями Бахмута.