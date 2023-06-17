"План не спрацював": росіяни опинилися у пастці під Бахмутом, – військовий експерт

ЗСУ на одному з флангів змогли просунутися на відстань 3 кілометри, а на іншому фланзі — більш ніж на кілометр.

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Росія перекидає свої найбоєздатніші підрозділи в район Бахмута. Окупанти хотіли створити пастку для Збройних Сил України з метою захоплення міста та виходу на кордон Донецької області, але їхній план не спрацював. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, план Росії не спрацював і ситуація змінилася на користь України.

"Ситуація кардинально змінилася і перекинулася. У цьому випадку Росія хотіла вирити яму для нас, але вони самі туди потрапляють. Наразі ситуація протилежна, тільки вже на нашу користь. Тепер ми робимо для ворога те, що він хотів зробити для нас", – зауважив він.

За словами Мусієнка, Збройні Сили України майже не задіяли резервів, які були підготовлені для контрнаступу. Наразі Україна веде оборонні та наступальні операції з наявними силами. Основною метою українських захисників на напрямі Бахмут є захоплення флангів та встановлення контролю над околицями Бахмута.

"Як наслідок, встановлення вогневого контролю за допомогою артилерійського та мінометного вогнів за Бахмутом. Надалі це перерізання ліній забезпечення та логістики з окупованих територій до Бахмуту. Таким чином звільнити цю територію", – пояснив військовий оглядач.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, перед Збройними Силами України є ще одне важливе завдання. У світлі підтягування Росією резервних сил на Бахмутський напрямок необхідно вжити заходів щодо знищення цих резервів.

"Це відбувається у контексті контрнаступальних дій ЗСУ на інших напрямках. Ворог змушений розтягувати свою лінію фронту, лінію оборони, що створює певні перспективи для нас. Незважаючи на те, що росіяни перекидають підкріплення, вони не відвоювали жодних позицій українських військ під Бахмутом", – підкреслив. Мусієнко.

Додатково він наголосив, що українські захисники зробили значний прогрес на фронті. На одному з флангів вони змогли просунутися на відстань у 3 кілометри, а на іншому фланзі — більш ніж на 1 кілометр.

Бахмут, Донецька обл. Фото: DeepState

Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ в районі Бахмута просунулися до 700 метрів. У Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої, ЗС РФ безуспішно намагаються провести контратаки.

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади за допомогою стрілецької зброї очистили досить укріплену місцевість під Бахмутом. У ході бойових дій проводилася евакуація пораненого побратима.