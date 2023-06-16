"На злості та люті": штурмовики ЗСУ зачистили лісосмугу в районі Бахмута (відео)

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади використали стрілецьку зброю та зачистили доволі укріплену місцевість під Бахмутом. Під час операції також проводилася евакуація пораненого побратима.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади вибили російських загарбників із лісосмуги в районі Бахмута. Відповідне відео опубліковано у Telegram підрозділу Збройних сил України.

Українські штурмовики зайшли у локацію, де окупанти облаштували позиції. Вороги облаштували систему укріплень також з бліндажів. Усе це дозволяло їм зменшити загрозу з боку українських захисників, але врешті не допомогло.

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади використали стрілецьку зброю та зачистили місцевість. Також бійці використовували БМП американського виробництва для підтримки.

"На злості та люті", – йдеться у дописі.

3-тя окрема штурмова бригада у війні з Росією

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відомі своїми ефективними діями проти окупантів. Вони активно беруть участь у знищенні росіян на лінії фронту. Підрозділ відзначився ефективними та успішними діями.

Так, 26 травня штурмова бригада ЗСУ зачистила лісосмугу та канал від російських загарбників поблизу Бахмута. Російські військові у старих шоломах, ймовірно радянського виробництва, намагалися швидко втекти від бійців Збройних сил України на Донеччині. Розрахунки мінометів та артилерії надали підтримку бійцям.

На околицях Бахмута вже не вперше захисники проводять успішну зачистку лісосмуги. Українські захисники 25 травня показали, як просунулися через позиції російських військ, а згодом зав'язався бій з окупантами із застосуванням різноманітної стрілецької зброї. Українські захисники також використали кулемети. Наявність великої кількості дерев та різноманітної рослинності робить завдання ще важчим.

Також 4 квітня бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як беруть участь у боях на території Бахмута. У місті внаслідок боїв не залишилося практично жодного вцілілого будинку.

Нагадаємо, 9 червня у 3 ОШБр показали, як зачищають від росіян територію під Бахмутом. Підрозділ прицільно відпрацювала танковими гарматами по позиціях окупантів.