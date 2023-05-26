Штурмова бригада ЗСУ провела зачистку каналу та лісосмуги від росіян поблизу Бахмута (відео)

Російські загарбники в старих шоломах, ймовірно радянського виробництва, намагалися втекти від бійців Збройних сил України на Донеччині.

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Воїни 3-ої окремої штурмової бригади провели зачистку лісосмуги і каналу від росіян в районі Бахмута. Відповідне відео опублікувала пресслужба підрозділу у Telegram.

Злагоджена робота двох штурмових груп 2 штурмового батальйону принесла ефективні результати. Розрахунки мінометів та артилерії надали підтримку бійцям. На відео російські загарбники в старих радянських шоломах поспіхом залишають свої позиції.

"Вогневе прикриття марскменів, АГС і БПЛА зі скидами", – йдеться у дописі.

Наступ бійців виявився дуже успішним. Загалом було ліквідовано 20 росіян і трьох взяли в полон.

3-тя окрема штурмова бригада у війні з Росією

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відомі своїми ефективними діями проти окупантів. На околицях Бахмута вже не вперше захисники проводять успішну зачистку лісосмуги. Українські захисники 25 травня показали, як просунулися через позиції ЗС РФ, а згодом зав'язався бій з російськими окупантами із застосуванням стрілецької зброї. На відео можна побачити, що українські захисники використовують кулемети. Наявність великої кількості дерев та різноманітної рослинності робить завдання ще важчим.

Також 4 квітня воїни 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як беруть участь у боях на території Бахмута. На відео можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Російським загарбникам так й не вдалося захопити місто, попри заяви пропагандистів.

У лютому 2023 року 3-тя штурмова бригада підірвала склад боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті з трофейної САУ "Мста-С". Бійці знищили російський склад із боєприпасами з третього пострілу з російської САУ, яка тепер служить для української армії.

Нагадаємо, 25 травня ЗМІ показали роботу бойових гелікоптерів ЗСУ на Запоріжжі. У відео можна побачити, як кілька українських гелікоптерів виконують бойове завдання. Згодом вертоліт Мі-24 здійснює постріли.