Штурмовий батальйон ЗСУ провів зачистку лісосмуги на околицях Бахмута (відео)

Українські захисники просунулися через позиції ЗС РФ, а згодом зав'язався бій з російськими окупантами з застосуванням стрілецької зброї.

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Поблизу Бахмута, де російські війська намагаються утримати захоплені позиції, 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України провела успішну зачистку лісосмуги. Відповідне відео опублікувала пресслужба підрозділу у Telegram.

Виявилося, що українські воїни відбили в окупантів позиції. Згодом розпочався новий бій з застосуванням стрілецької зброї. Виконували штурмові дії бійці 2-го штурмового батальйону.

На відео можна побачити, що українські захисники використовують кулемети. Наявність великої кількості дерев та різноманітної рослинності робить завдання ще важчим. Все ж бійці 2-го штурмового батальйону не зупинилися та й надалі рухалися небезпечною локацією, давши гідну відсіч російським загарбникам.

3-тя окрема штурмова бригада у війні з Росією

Бійці 3-ї штурмової бригади регулярно демонструють українцям, наскільки непростою є ситуацію на фронті, зокрема у самому Бахмуті та на його околицях. Захисники ведуть бойові дії поблизу зруйнованого міста у Донецькій області. Зокрема, 14 квітня воїни 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як беруть участь у боях на території Бахмута. На відео можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку.

У лютому 2023 року 3-тя штурмова бригада підірвала склад боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті з трофейної САУ "Мста-С". На відео, яке зафіксував підрозділ, вказано, що вогонь вівся із самохідної артилерійської установки "Мста-С" — це російська САУ, яка, ймовірно, була бійцями бригади взята, як трофей.

Нагадаємо, 1 травня пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомила, що поблизу Бахмута поля всіяні тілами росіян. Піхота так званої ПВК "Вагнер" не зупиняється у спробах прорвати українські позиції в районі міста на Донеччині. Українським захисникам вдавалося стримувати "м'ясні штурми", попри те, що до ворожих позицій залишалося всього лише 300-400 метрів.