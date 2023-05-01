Поля всіяні тілами: "вагнерівці" не припиняють штурмувати позиції в районі Бахмута (відео)

До ворожих позицій на соледарському напрямку усього лише 300-400 метрів, але українським захисникам вдається стримувати "м'ясні штурми".

Related video

Піхота так званої ПВК "Вагнер" не зупиняється у спробах прорвати українські позиції в районі Бахмута. Відповідне відео 1 травня опублікували у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Захисники розповіли, що одним із найважчих напрямків залишається соледарський. У цьому районі позиції утримують не тільки прикордонники, а й бійці Збройних Сил України та територіальної оборони.

Українські захисники розповіли, що інтенсивні бої тривають щодня. До ворожих позицій усього лише 300-400 метрів. Довколишні поля всіяні тілами вбитих окупантів.

"Бігають, як миші", – з іронією зазначив один з українських бійців, прокоментувавши поведінку загарбників.

Будні військовослужбовців ДПСУ є непростими. Регулярно вони піддаються обстрілам з артилерії та стрілецької зброї. Штурми "вагнерівцями" тривають й надалі. Українські бійці зазначили, що застосовують стрілецьку зброю та ручні протитанкові гранатомети.

"Ми їм тут з усіх позицій накладаємо потрошки", – додав захисник.

Нагадаємо, 26 квітня захисники Бахмута показали, як пересуваються містом. Для безпечнішого руху вони використовують стихійні явища. Їм вдається змінити локацію завдяки туману. На відео можна побачити, що під постійними артилерійськими обстрілами лише так бійцям вдається пройти далі у зруйнованому російськими загарбниками місті Донецької області. Населеного пункту не існує, адже уся інфраструктура вже не здатна функціонувати, тому бої тривають фактично за знищені будівлі.

Також 18 квітня бійці Сил спеціальних операцій (ССО) застосували Javelin і знищили БПЛА ГРАНАТ-1 поблизу Бахмута. Оператори ССО збили БПЛА типу ГРАНАТ-1. Боєць на псевдонімом ЯР розповів, що безпілотник тривалий час надокучав побратимам. Через гучний звук він заважав військовослужбовцям виконувати свої обов'язки. Згодом російський безпілотник був успішно знищений.