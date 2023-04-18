Бійці ССО застосували Javelin і знищили БПЛА ГРАНАТ-1 поблизу Бахмута (відео)

Воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича з протитанкового озброєння знищили російську повітряну ціль, яка надокучала їм над позиціями.

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Біля Бахмута оператори ССО збили БПЛА типу ГРАНАТ-1. Відео 18 квітня опублікували в пресслужбі 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.

Мобільна група застосувала ПТРК FGM-148 Javelin. Як виявилося, протитанкове озброєння здатне успішно знищувати повітряні цілі.

Оператор ССО на псевдо ЯР розповів, що безпілотник тривалий час надокучав побратимам. Через гучний звук він заважав військовослужбовцям виконувати свої обов'язки.

"Ми вказали йому напрямок корабля, він і полетів", — зазначив боєць.

Фокус 13 квітня повідомляв, що військові ЗСУ знищили склад боєприпасів у районі Бахмута. В організації атаки завданні удару по об'єкту, де зосереджувалися ворожі війська, брали участь бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади, які забезпечили відповідні дані аеророзвідки. На опублікованому відео можна побачити кілька точних влучань у район локації, після яких відбулася детонація боєприпасів противника.

Також 13 квітня ЗСУ знищили рідкісну машину ЗС РФ із HIMARS. У ліквідації російського комплексу Р-330Ж "Житель" також брали участь оператори Сил спецоперацій, яким і вдалося швидко зафіксувати бойову техніку в тилу противника на Донецькому напрямку. В ССО зазначили, що станція розташовувалася на досить далекій відстані за лінією зіткнення. Координати місця розташування передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово вміють виконувати свою роботу. На відео момент точного влучання в станцію.

Українські захисники наприкінці березня ліквідували ворожі БМП на Луганщині. Внаслідок успішної операції росіяни втратили бойову техніку й особовий склад. Окрім цього, українським прикордонникам вдалося також знищити бліндаж і фортифікаційні споруди окупантів. Точне місце знищення ворожих військ бійці Збройних сил України називати не стали.