Бойцы ССО применили Javelin и уничтожили БПЛА ГРАНАТ-1 вблизи Бахмута (видео)
Воины 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича из противотанкового вооружения уничтожили российскую воздушную цель, которая надоедала им над позициями.
Вблизи Бахмута операторами ССО был сбит БПЛА типа ГРАНАТ-1. Видео 18 апреля опубликовали в пресс-службе 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.
Мобильная группа применила ПТРК FGM-148 Javelin. Как оказалось, противотанковое вооружение способно успешно уничтожать воздушные цели.
Оператор ССО под псевдонимом ЯР рассказал, что беспилотник долгое время надоедал побратимам. Из-за громкого звука он мешал военнослужащим выполнять свои обязанности.
"Мы указали ему направление корабля, он и улетел", — отметил боец.
Фокус 13 апреля сообщал, что военные ВСУ уничтожили склад боеприпасов в районе Бахмута. В организации атаки нанесении удара по объекту, где сосредотачивались вражеские войска, участвовали бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады, которые обеспечили соответствующие данные аэроразведки. На опубликованном видео можно увидеть несколько точных попаданий в район локации, после которых произошла детонация боеприпасов противника.
Также 13 апреля ВСУ уничтожили редкую машину ВС РФ из HIMARS. В ликвидации российского комплекса Р-330Ж "Житель" также принимали участие операторы Сил спецопераций, которым удалось быстро зафиксировать боевую технику в тылу противника на Донецком направлении. В ССО отметили, что станция располагалась достаточно на дальнем расстоянии по линии столкновения. Координаты местоположения передали бойцам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно умеющих выполнять свою работу. На видео момент точного попадания в станцию.
Украинские защитники в конце марта ликвидировали вражеские БМП в Луганской области. В результате успешной операции россияне потеряли боевую технику и личный состав. Кроме того, украинским пограничникам удалось также уничтожить блиндаж и фортификационные сооружения оккупантов. Точное место уничтожения вражеских войск бойцы Вооруженных сил Украины называть не стали.