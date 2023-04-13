ВСУ уничтожили редкую машину ВС РФ из HIMARS (видео)

В ликвидации российского комплекса также принимали участие операторы Сил спецопераций, которым удалось выявить технику в тылу противника на Донецком направлении.

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Силы обороны уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Об этом 12 апреля сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Редкую машину оккупантов уничтожили ракетой, выпущенной из РСЗО M142 HIMARS.

"Станция находилась достаточно далеко за линией соприкосновения. Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, которые прекрасно знают свою работу. На видео момент точного поражения станции", — прокомментировали попадание в ССО.

Отметим, что 26 марта сообщалось об уничтожении станции Р-330Ж "Житель" на Сватовском направлении. Машину "минуснули" воины 92-й ОМБр и 40-й ОАБр.

Позже, 12 апреля, в Луганской ОВА сообщили, что на Сватовском направлении украинским защитникам удалось уничтожить ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2", топливозаправщики, комплекс постановки радиоэлектронных помех "Житель" и другие.

Что известно о станции Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж принята на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации. По утверждениям производителя, испытана в боевых условиях.

Р-330Ж "Житель" Фото: Википедия

Р-330Ж "Житель" обеспечивает:

автоматизированное обнаружение, пеленгование, и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

постановку радиопомех носимым и мобильным наземным станциям (абонентским терминалам) систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре системы "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800;

ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения на фоне электронной топографической карты местности или в сети прямоугольных координат.

Напомним, 12 апреля бойцы ТРО показали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" под Бахмутом. Это уже четвертая успешная операция по уничтожению данной самоходной артиллерийской установки.

Также 12 апреля стало известно, что бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила ликвидировали два российских танка. Техника врага пыталась атаковать украинские позиции. Остановили наступление благодаря САУ PzH 2000