ВСУ уничтожили два танка РФ с помощью САУ PzH 2000, — СтратКом (видео)

Благодаря работе артиллеристов удалось остановить танковый прорыв ВС РФ вблизи Лимана в Донецкой области.

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Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила ликвидировали два российских танка. Видео опубликовали 11 апреля в Telegram Стратком ВСУ.

В сообщении говорится, что техника врага пыталась атаковать украинские позиции. Остановили наступление благодаря САУ PzH 2000.

"Благодаря нашим воинам-артиллеристам. Благодаря нашей Украине, за которую следует бороться", – говорится в сообщении.

Подробности боев на Лиманском направлении больше не указали. Украинские защитники и дальше обороняют рубежи от наступления российских захватчиков.

Фокус 12 апреля со ссылкой на Луганскую ОВА сообщал, что ВСУ уничтожили ценную технику для российских оккупантов вблизи населенного пункта Сватово. Им удалось "демилитаризовать" и зенитные ракетные комплексы и системы РЭБ. Наши военные успешно уничтожают технику россиян и дальше. Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко провели корректировку, а бойцы бригады имени Великого князя Витовта уничтожают соответствующую технику.

ВСУ 11 апреля ликвидировали российский комплекс "Корнет", применив ПТРК "Стугна". Против российского вражеского противотанкового ракетного комплекса украинские бойцы использовали подобное оружие — управляемую противотанковую ракету. Российский расчет был уничтожен бойцами 30-й бригады ВСУ, четко отработавшими из ПТУР "Стугна-П".

Воины ВСУ 4 апреля эффектно взорвали два вражеских танка. Техника россиян пыталась прорвать украинские позиции. В комментарии к видео не указали направление, на котором украинские бойцы уничтожили вражескую бронетехнику. Однако было отмечено, что противник нарвался на сопротивление бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая вела бои на Николаевском направлении в 2022 году.