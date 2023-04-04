Бойцы 59-ой ОМПБр ВСУ эффектно взорвали два вражеских танка (видео)

Второй танк, казалось, сможет уйти с поля боя, однако меткий выстрел украинских защитников не оставил вражеской машине никаких шансов.

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Украинские бойцы эффектно поразили два танка противника, которые пытались прорвать оборонительные позиции. Видео уничтожения вражеской техники 4 апреля опубликовала пресс-служба в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

В комментарии к видео не указывается направление, на котором бойцы ВСУ поразили вражескую технику. Однако было отмечено, что противник нарвался на бойцов 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая вела бои на Николаевском направлении.

"В который раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши воины всегда наготове, поэтому встретили незваных гостей горячо", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сначала был подбит первый танк. А спустя небольшое время произошло попадание по второй вражеской машине, но это ее не остановило. По всей видимости после первого попадания механик-водитель остался живой и машина не потеряла управление.

Танк продолжил бегство с поля боя и в какой-то момент показалось, что противнику удастся уйти. Однако второе попадание не оставило ни единого шанса российскому экипажу — танк эффектно взорвался, превратившись в груду металлолома.

"Экипаж второго пытался убежать. И на мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, …показалось", — говорится в комментариях к видео.

Ранее украинские защитники показали американскую бронемашину MRAP MaxxPro, которая выдержала попадание танкового снаряда и противотанковой управляемой ракетой. По словам автора видео, благодаря броне экипаж машины остался жив.

Пресс-служба МИД Украины опубликовала материал о подготовке военнослужащих территориальной обороны к городским боям. Под руководством старшего преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки Академии Национальной гвардии Украины майора Максима Саморока, бойцы отработали проникновение группами прикрытия и штурма в объект и проведение зачистки здания.