Спас жизни экипажа: бойцы ВСУ показали броневик MRAP, который выдержал попадание из танка (видео)

Военнослужащий показал, как с одной стороны броневик выдержал попадание танкового снаряда, с другой — машина устояла перед попаданием противотанковой ракеты.

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Украинские военнослужащие опубликовали в сети видео с американским бронеавтомобилем MRAP MaxxPro, который выдержал попадание танкового снаряда и противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Несмотря на прямое попадание машина получила незначительные повреждения, а экипаж остался жив. Кадры были опубликованы 3 апреля в Telegram.

"Вот наш броневичок. Вот прямое попадание из танка. Двигатель немного повредило", — рассказал автор видео показывая левую часть бронеавтомобиля.

Затем военнослужащий перешел на другую сторону и показал попадание из ПТУР.

"А это у нас попадание ПТУРа. Броню спалило полностью. Шланги сгорели, но экипаж остался целым", — рассказал он.

Украинские журналисты, комментируя событие, написали, что 14-тонный колесный бронеавтомобиль MRAP MaxxPro от американской компании Navistar International неоднократно спасал жизни наших бойцов. Машина способна выдержать подрыв мины мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Броневик имеет инновационное бронирование 1 и 2 категории стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки, которое позволяет сохранить членов экипажа и десантников. Листы корпуса машины закреплены с помощью болтов, что облегчает его ремонт, а в некоторых случаях броня дополняется сеткой, чтобы ослабить действие кумулятивных снарядов.

Напомним, 4 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины опубликовала кадры боевых действий в Бахмуте, где наши бойцы отбивают атаки российских захватчиков в частном секторе. Солдаты применили РПГ против российской техники и успешно в нее попали.

Также в Госпогранслужбе показали кадры боев в Бахмуте 3 апреля, опровергая таким образом заявления руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что Бахмут "юридически" находится под контролем наемников.