Врятував життя екіпажу: бійці ЗСУ показали броньовик MRAP, який витримав попадання з танка (відео)

Військовослужбовець показав, як з одного боку, броньовик витримав попадання танкового снаряда, з іншого боку — машина встояла перед попаданням протитанкової ракети.

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Українські військовослужбовці опублікували в мережі відео з американським бронеавтомобілем MRAP MaxxPro, який витримав попадання танкового снаряда і протитанкової керованої ракети (ПТКР). Незважаючи на пряме влучення, машина отримала незначні пошкодження, а екіпаж залишився живим. Кадри було опубліковано 3 квітня у Telegram.

"Ось наш броньовичок. Ось пряме влучення з танка. Двигун трохи пошкодило", — розповів автор відео показуючи ліву частину бронеавтомобіля.

Потім військовослужбовець перейшов на інший бік і показав попадання із ПТКР.

"А це в нас попадання ПТУРа. Броню спалило повністю. Шланги згоріли, але екіпаж залишився цілим", — розповів він.

Українські журналісти, коментуючи подію, написали, що 14-тонний колісний бронеавтомобіль MRAP MaxxPro від американської компанії Navistar International неодноразово рятував життя наших бійців. Машина здатна витримати підрив міни потужністю до 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Броньовик має інноваційне бронювання 1 та 2 категорії стандарту STANAG 4569 залежно від компонування, яке дозволяє зберегти членів екіпажу та десантників. Листи корпусу машини закріплені за допомогою болтів, що полегшує його ремонт, а в деяких випадках броня доповнюється сіткою, щоб послабити дію кумулятивних снарядів.

Нагадаємо, 4 квітня пресслужба Державної прикордонної служби України опублікувала кадри бойових дій у Бахмуті, де наші бійці відбивають атаки російських загарбників у приватному секторі. Солдати застосували РПГ проти російської техніки та успішно в неї влучили.

Також у Держприкордонслужбі показали кадри боїв у Бахмуті 3 квітня, спростовуючи таким чином заяви керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що Бахмут "юридично" знаходиться під контролем найманців.