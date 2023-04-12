ЗСУ знищили два танки РФ за допомогою САУ PzH 2000, — СтратКом (відео)

Завдяки роботі артилеристів вдалося зупинити танковий прорив ЗС РФ поблизу Лиману на Донеччині.

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Бійці 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила ліквідували два російських танки. Відео опублікували 11 квітня у Telegram СтратКом ЗСУ.

У дописі йдеться про те, що техніка ворога намагалася атакувати українські позиції. Зупинили наступ завдяки САУ PzH 2000.

"Завдяки нашим воїнам-артилеристам. Завдяки нашій Україні, за яку варто боротись", – сказано у дописі.

Подробиці боїв на Лиманському напрямку більше не вказали. Українські захисники й надалі обороняють рубежі від наступу російських загарбників.

Фокус 12 квітня з посиланням на Луганську ОВА повідомляв, що ЗСУ знищили цінну техніку для російських окупантів поблизу населеного пункту Сватове. Їм вдалося "демілітаризувати" й зенітні ракетні комплекси та системи РЕБ. Наші військові успішно знищують техніку росіян й надалі. Військові 92-га окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка провели корегування, а бійці бригади імені Великого князя Вітовта знищують відповідну техніку.

ЗСУ 11 квітня ліквідували російський комплекс "Корнет", застосувавши ПТРК "Стугна". Проти російського ворожого протитанкового ракетного комплексу українські бійці використали подібну зброю — керовану протитанкову ракету. Російський розрахунок було знищено бійців 30-ї бригади ЗСУ, які чітко відпрацювали з ПТУР "Стугна-П".

Воїни ЗСУ 4 квітня ефектно підірвали два ворожі танки. Техніка росіян намагалася прорвати українські позиції. У коментарі до відео не вказали напрямок, на якому українські бійці знищили ворожу бронетехніку. Проте було зазначено, що супротивник нарвався на опір на бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка вела бої на Миколаївському напрямку у 2022 році.