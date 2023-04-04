Бійці 59-го ОМПБр ЗСУ ефектно підірвали два ворожі танки (відео)

Другий танк, здавалося, зможе втекти з поля бою, проте влучний постріл українських захисників не залишив ворожій машині жодних шансів.

Related video

Українські бійці ефектно знищили два танки супротивника, які намагалися прорвати оборонні позиції. Відео знищення ворожої техніки 4 квітня опублікувала у Facebook пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У коментарі до відео не вказується напрямок, на якому бійці ЗСУ знищили ворожу техніку. Проте було зазначено, що супротивник нарвався на бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка вела бої на Миколаївському напрямку.

"Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди напоготові, тож зустріли непроханих гостей гаряче", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як спочатку було підбито перший танк. А згодом влучили по другій ворожій машині, але це її не зупинило. Очевидно після першого влучення механік-водій залишився живий і машина не втратила керування.

Танк продовжив втечу з поля бою і в якийсь момент здалося, що противнику вдасться втекти. Однак друге влучення не залишило жодного шансу російському екіпажу — танк ефектно вибухнув, перетворившись на купу металобрухту.

"Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", — йдеться у коментарях до відео.

Раніше українські захисники показали американську бронемашину MRAP MaxxPro, яка витримала влучання танкового снаряда та протитанкової керованої ракети. За словами автора відео, завдяки броні екіпаж машини залишився живим.

Пресслужба МЗС України опублікувала матеріал про підготовку військовослужбовців територіальної оборони до міських боїв. Під керівництвом старшого викладача кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Національної гвардії України майора Максима Саморока, бійці відпрацювали проникнення групами прикриття і штурму в об'єкт та проведення зачистки будівлі.