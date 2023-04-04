"Складна робота": у МВС показали підготовку бійців ТРО до ведення міських боїв (фото)

За словами викладача тактико-спеціальної підготовки майора Максима Саморока, зачистка міських вулиць та кварталів від ворожих сил вважається одним із найважчих видів боїв.

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Під керівництвом старшого викладача кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Національної гвардії України майора Максима Саморока відбулася підготовка військовослужбовців територіальної оборони до міських боїв. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що військові відпрацювали проникнення групами прикриття та штурму в об'єкт і проведення зачистки будівлі, в якій знаходяться ворожі позиції.

Бійці територіальної оборони

У навчанні було задіяно макет місцевості, а також карти та схеми, на яких командири тренувалися доповідати оперативну обстановку, ставити завдання та віддавати бойові накази. Для створення загального уявлення про реальні бойові дії використовувалися імітаційні засоби.

"Бій в умовах міста вважається одним із найважчих видів. Зачищати від ворога вулиці та квартали — складна робота. Але дії військовослужбовців не залишили сумнівів: вони здатні зробити це, навчити інших і повести за собою", — розповів Максим Саморок.

Тренування бійців ТРО

Бійці ТРО відпрацьовують ведення міських боїв

За словами авторів публікації, у процесі навчання бійці територіальної оборони отримали від досвідчених інструкторів важливі практичні навички, необхідні під час боїв в умовах міста.

Нагадаємо, що 31 березня голова МВС України Ігор Клименко заявив про набір резерву до "Гвардії наступу", оскільки вісім основних бригад вже практично сформовані та готові до активних наступальних дій.

Раніше, 23 березня, у МВС також показали тренування бригади оперативного призначення "Спартан" із використанням нових штурмових гвинтівок українського виробництва Форт-22.

Ще ми повідомляли про те, що 27 березня стало відомо про завершення навчання українських танкістів, які освоювали управління танками Challenger 2 на території Великобританії. За даними британського Міноборони, навчений екіпаж встигне прибути до України до початку наступу ЗСУ.