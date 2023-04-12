Бойцы ТРО показали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" под Бахмутом (видео)

Это уже четвертая успешная операция по уничтожению САУ 2С9 "Нона-С", информируют украинские защитники. Успех обеспечила совместная работа со сводной тактической группой "Адам".

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Во вторник, 11 апреля, подразделение 112-й бригады территориальной обороны Киева совместно со Сводной тактической группой "Адам" показало результаты своей успешной работы "по охоте" на самоходную артиллерийскую установку оккупантов. Об этом представители бригады сообщили в своем официальном Facebook.

"Наше подразделение совместно со Сводной Тактической Группой "Адам"/ "Adam" tactical group устроило охоту на российские саушки "Нона" вблизи Бахмута", — сообщают бойцы подразделения.

Из заявленной бригадой информации следует, что эта самоходная установка является уже четвертой САУ 2С9 "Нона-С" из тех, что успели уничтожить бойцы подразделения.

На видео очень хорошо виден процесс выбора цели, запечатлен сам момент взрыва, а после видно горящую в воронке боевую технику оккупантов.

Также представители ТРО сообщили, что с помощью поддержки подписчиков смогли собрать более 100 000 гривен на закупку антидроновых ружей.

Напомним, 11 апреля, один из бойцов ВСУ показал видеоролик, на котором видно, как беспилотник уничтожил генераторы российских войск, лишив их электроснабжения на поле боя.

Также 9 апреля, украинским военным из 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясилы удалось уничтожить пушку МТ-12, принадлежавшую оккупантам.