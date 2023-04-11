Устроили блэкаут: ВСУ взорвали дронами генераторы россиян (видео)

Одно из подразделений ВС РФ осталось без электроснабжения, поэтому не сможет заряжать гаджеты и пользоваться интернетом.

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Боец Вооруженных сил Украины с помощью дрона взорвал генераторы российских войск, лишив их электроснабжения на поле боя. Военные поделились видеозаписью операции со школой "Эскадрон".

На ролике показано, как беспилотник с управлением от первого лица (FPV) и позывным "VPN DRON" летает над лесопосадкой в поисках целей. После нескольких крутых виражей оператор заметил два генератора, установленные под навесом рядом с канистрами.

"Пилоты решили устроить блэкаут на позиции оккупантов. FPV dron уничтожил генераторы дегенераторов. Все, в интернете новости уже не почитают. Но не стоит волноваться, наши бойцы им скоро все расскажут", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

Специалисты "Экскадрона" собирают FPV-дроны под названием "Пегас" — недорогие квадрокоптеры из китайских деталей. Такими беспилотниками сейчас активно применяются подразделениями ВСУ и СБУ для уничтожения российской техники или живой силы.

5 апреля писали, что 59-я ОМБр применила дрон-камикадзе от "Эскадрона" для уничтожения грузовика ВС РФ. Подразделение "Очі відплати" использовала БПЛА с крафтнеймом "HLOPOK 056", чтобы перехватить на дороге машину, которая после взрыва сгорела.

4 апреля появилась информация, что дрон-камикадзе "Пегас" поразил комплекс наблюдения "Муром-М". Россияне установили оборудование на вышке мобильной связи, чтобы следить за пемещениями украинских военных.