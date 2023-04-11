Влаштували блекаут: ЗСУ підірвали дронами генератори росіян (відео)

Один із підрозділів ЗС РФ залишився без електропостачання, тому не зможе заряджати гаджети і користуватися інтернетом.

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Боєць Збройних сил України за допомогою дрона підірвав генератори російських військ, позбавивши їх електропостачання на полі бою. Військові поділилися відеозаписом операції зі школою "Ескадрон".

На ролику показано, як безпілотник з управлінням від першої особи (FPV) та позивним "VPN DRON" літає над лісосмугою у пошуках цілей. Після кількох крутих віражів оператор помітив два генератори, встановлені під навісом поруч із каністрами.

"Пілоти вирішили зробити блекаут на позиції окупантів. FPV dron знищив генератори дегенераторів. Все, в інтернеті новини вже не шанують. Але не варто хвилюватися, наші бійці їм скоро все розкажуть", — прокоментували у школі "Ескадрон".

Фахівці "Екскадрону" збирають FPV-дрони під назвою "Пегас" — недорогі квадрокоптери з китайських деталей. Такими безпілотниками зараз активно застосовуються підрозділи ЗСУ та СБУ для знищення російської техніки чи живої сили.

5 квітня писали, що 59-а ОМБр застосувала дрон-камікадзе від "Ескадрону" для знищення вантажівки ЗС РФ. Підрозділ "Очі відплати" використав БПЛА з крафтнеймом "HLOPOK 056", щоб перехопити на дорозі машину, яка після вибуху згоріла.

4 квітня з'явилася інформація, що дрон-камікадзе "Пегас" вразив комплекс спостереження "Муром-М". Росіяни встановили обладнання на вежі мобільного зв'язку, щоб стежити за переміщеннями українських військових.