ВСУ взорвали пушку МТ-12 армии РФ: орудие создали в конце 1960-х годов (видео)

Старые российские противотанковые пушки тянули на фронт в начале апреля. Одну из них уничтожили благодаря взаимодействию украинской РСЗО "Верба" с аэроразведкой.

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Украинским военным удалось грамотно наладить взаимодействие орудий и аэроразведки, в результате российские оккупанты лишились пушки МТ-12. Об этом сообщила в Facebook 9 апреля 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.

"Не я бью, верба бьет! В результате взаимодействия наших орудий и аэроразведки была поражена российская пушка МТ-12", — отметили военные.

Судя по комментарию бригады, речь идет о попадании украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Верба".

Противотанковую пушку МТ-12 создали в конце 1960-х годов

Стоит отметить, что 100-мм противотанковая пушка МТ-12 — это советское буксируемое гладкоствольное орудие. Ее создали в конце 1960-х годов, это модернизированная версия противотанковой пушки Т-12, которые производили в 50-х годах прошлого века.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук 3 апреля замечал, как захватчики подтягивали данное вооружение на фронт. Старые пушки видели в оккупированном Крыму.

Напомним, что украинские военные 7 апреля показали работу по позициям ВС РФ чешской РСЗО RM-70 Vampir. Машину в ВСУ прозвали "Кровосісь", она способна быстро перезаряжать "пакет" из 40 реактивных снарядов.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 9 апреля заявил о "сражении с РФ до последнего человека". Украина не может вести переговоры с теми, кто пришел уничтожать украинцев, подчеркнул дипломат.

Немецкий вице-канцлер Роберт Габек 4 апреля извинялся перед украинским президентом Владимиром Зеленским за промедление с поставками оружия в Украину.