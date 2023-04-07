"Кровосісь": ВСУ показали работу на фронте чешских РСЗО RM-70 Vampire (видео)

Чешская установка на базе шасси Тatra позволяет быстро выйти на огневой рубеж и поразить вражеские объекты. Сравнение "Града" и RM-70 Vampir — все равно что с "Жигулей" пересесть на иномарку, говорят украинские военные.

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Украинские военные показали работу чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampir. Видео опубликовано в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Систему РСЗО назвали "Кровосісь". Чешская установка на базе качественного шасси Тatra позволяет быстро выйти на огневой рубеж, выполнить задачи и отойти в безопасное место, рассказали специалисты.

Имеется и дополнительный "пакет" из 40 реактивных снарядов для быстрой перезарядки. Командир расчета "Мудрый" говорит, что сравнение "Града" и RM-70 Vampir — все равно что с "Жигулей" пересесть на иномарку.

"Тут и пневмоподвеска стоит, и проходимость в разы больше. Плюс комфорт. Бронированная кабина, причем настолько, что двери очень тяжелые. Тут установили гидравлику. Кондиционеры, климат-контроли, коробка-автомат. Камеры стоят — можно смотреть, куда едешь", — описал военный преимущества вооружения.

На кадрах военные показывают залпы РСЗО RM-70 Vampir и последствия попадания по вражеским целям.

"В Угледар мы ездили, когда он был еще мирным городом. Начали [воевать] в Волновахе, потом Угледар. Январь-февраль была работа, ребята говорят мы метко попадали", — сказал "Мудрый".

Чешская РСЗО RM-70: краткая характеристика оружия

По сведениям издания Defence Express, ВСУ активно использовали на фронте чешские 122-мм РСЗО RM-70 с мая прошлого года. Разработку 1970-х годов изготавливали на заводе Дубница-над-Вахом в Словакии.

Главное преимущество машины — наличие системы автоматической зарядки всего пакета снарядов. Между кабиной и направляющими находятся дополнительные 40 ракет. Для перезарядки пусковая разворачивается на 180 градусов и новые снаряды задвигаются по гидравлической системе. Время перезарядки — несколько минут, а ручная зарядка советского "Града" занимает около часа.

В качестве боеприпасов можно использовать как советские разработки, так и чешские неуправляемые ракеты таких типов:

JROF — дальность 20,75 км

JROF-K — дальность 11 км

Trnovnik с кассетной головной частью — дальность 17,5 км

"Kuš" с пятью противопехотными минами PPMI-S1

"Krizhna-R" с 4 противотанковыми минами с дальностью 19,4 км.

Напомним, что 23 марта стало известно о покупке чешских волонтеров установки RМ-70 и 365 снарядов к ней. Машина стоит около 784 тысяч долларов.

5 апреля СМИ писали о нанесении ВСУ глубоких ударов системами HIMARS по позициям россиян и накоплении боеприпасов для контрнаступления.