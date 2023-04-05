Готовятся к наступлению: ВСУ наносят из HIMARS глубокие удары и копят боеприпасы, — CNN

Источника телеканала отмечают, что на протяжении всего времени боевых действий украинские защитники очень умело нацеливают точные системы HIMARS на военные объекты российских оккупантов.

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Официальные лица Запада считают, что украинская армия начала наносить глубокие удары системами HIMARS по позициям ВС РФ, и в то же время накапливает боеприпасы для будущего наступления. Об этом пишут обозреватели телеканала CNN.

По информации анонимных источников, Силы обороны подготавливают почву для будущего наступления, которое должно состояться в ближайшие месяцы. Было отмечено, что с момента представления систем HIMARS, украинские бойцы весьма умело применяли данный вид вооружения, нанося точные удары по оккупантам.

"Некоторые из этих глубоких ударов по российским позициям на юге Украины являются подготовкой к любому виду будущего наступления. На протяжении всей кампании мы постоянно видим, что украинцы очень умело нацеливают эти точные системы HIMARS на конкретные российские цели", — цитируют журналисты источник.

Между тем западные чиновники не заметили, что ВСУ как-то ограничены в проведении операций из-за дефицита боеприпасов. Вероятно, сейчас украинская армия ожидает новые поставки в рамках военной помощи партнеров и создает запасы, отметили чиновники.

"Очевидно, что в настоящее время они хотят создать запасы, поскольку готовятся к наступлению, поэтому им нужны гарантии поставок, чтобы иметь возможность поддерживать наступление", — говорится в публикации.

Напомним, 4 апреля в Минобороны США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. В официальном сообщении был предоставлен полный список вооружений, в котором находятся боеприпасы для систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружия, транспортные средства и тяжелая техника.

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска 2 апреля нанесли контрудар по позициям противника к югу от Авдеевки Донецкой области. Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны отбили позиции к северо-западу от Новоселовки, в 17 км к северо-востоку от Авдеевки, и продвинулись в упор к населенному пункту.