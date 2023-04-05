Готуються до наступу: ЗСУ завдають з HIMARS глибоких ударів і накопичують боєприпаси, — CNN

Джерела телеканалу зазначають, що протягом усього часу бойових дій українські захисники дуже вправно націлюють точні системи HIMARS на військові об'єкти російських окупантів.

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Офіційні особи Заходу вважають, що українська армія почала завдавати глибоких ударів системами HIMARS по позиціях ЗС РФ і водночас накопичує боєприпаси для майбутнього наступу. Про це пишуть оглядачі телеканалу CNN.

За інформацією анонімних джерел, Сили оборони готують підґрунтя для майбутнього наступу, який має відбутися найближчими місяцями. Було зазначено, що з моменту представлення систем HIMARS українські бійці дуже вміло застосовували цей вид озброєння, завдаючи точних ударів по окупантах.

"Деякі з цих глибоких ударів по російських позиціях на півдні України є підготовкою до будь-якого виду майбутнього наступу. Протягом усієї кампанії ми постійно бачимо, що українці дуже вміло націлюють ці точні системи HIMARS на конкретні російські цілі", — цитують журналісти джерело.

Тим часом західні чиновники не помітили, що ЗСУ якось обмежені у проведенні операцій через дефіцит боєприпасів. Ймовірно, зараз українська армія очікує на нові постачання в межах військової допомоги партнерів і створює запаси, зазначили чиновники.

"Очевидно, що зараз вони хочуть створити запаси, оскільки готуються до наступу, тому їм потрібні гарантії постачання, щоб мати можливість підтримувати наступ", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 4 квітня в Міноборони США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів. В офіційному повідомленні було надано повний список озброєнь, в якому знаходяться боєприпаси для систем HIMARS та зенітних ракетних комплексів NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові системи, стрілецька зброя, транспортні засоби та важка техніка.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська 2 квітня завдали контрудару по позиціях противника на півдні від Авдіївки Донецької області. Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони відбили позиції на північний захід від Новоселівки, за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися впритул до населеного пункту.