"Подарок Путину": в Чехии волонтеры приобрели для Украины РСЗО RM-70 вместе со снарядами

Граждане страны собрали более 1,3 млн. долларов на реактивную систему залпового огня калибра 122 мм для нужд украинских защитников.

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Реактивную установку РМ-70 и 365 снарядов передадут в течение нескольких недель. Об этом 23 марта сообщает издание Ceske Noviny.

Автор инициативы "Подарок Путину" Мартин Ондрачек рассказал, что в целом цель – собрать более 2,3 млн долларов. Уже получили больше половины этой суммы.

По его словам, соответствующая машина стоит около 784 тысяч долларов. Также в Украину планируют отправить еще 365 боеприпасов.

"Один снаряд будет стоить 88 000 крон, упаковка содержит 40 единиц", – отметил он.

Ракетная установка калибра 122 мм получила название "Пршемысл". Техника уже прошла капитальный ремонт.

Директор по развитию STV Group Иво Стрейчек добавил, что это полностью комплексный ремонт. Ответные работы провели с двигателем системой управления огнем и ракетными установками. Все было сделано для того, чтобы техника отвечала максимальным показателям и возможным требованиям боевого применения против российских захватчиков.

Инициатива избрала ракетную систему от компании STV Group исходя из требований украинской армии. Условие заключалось в том, чтобы техника была быстро доступна и изготовлена на предприятиях в Чехии.

Установка в армию Чехословакии поступила в 1971 году, но она до сих пор остается очень эффективным оружием. Она имеет гранатомет для 40 реактивных снарядов калибра 122 мм "Град". В отличие от российской версии несет дополнительный магазин на 40 реактивных снарядов для быстрой перезарядки на бронешасси Tatra 813, что уменьшает время на подготовку к следующему огню до нескольких минут. Возможна стрельба отдельными снарядами или полным залпом.

Фокус 8 марта сообщал, что Чехия намерена передать Украине до конца месяца 15 мобильных систем ПВО "Виктор". Эти вездеходы от Toyota оснащены пулеметами. Проект "Подарок для Путина" собрал на их производство около 4 млн. долларов.