"Подарунок Путіну": в Чехії волонтери придбали для України РСЗВ RM-70 разом зі снарядами

Громадяни країни зібрали понад 1,3 млн доларів на реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм для потреб українських захисників.

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Реактивну установку РМ-70 та 365 снарядів передадуть протягом кількох тижнів. Про це 23 березня повідомляє видання Ceske Noviny.

Автора ініціативи "Подарунок Путіну" Мартін Ондрачек розповів, що загалом мета – зібрати понад 2,3 млн доларів. Вже отримали понад половину цієї суми.

З його слів, відповідна машина коштує майже 784 тисяч доларів. Також до України планують відправити ще 365 боєприпасів.

"Один снаряд коштуватиме 88 000 крон, упаковка містить 40 одиниць", – зазначив він.

Ракетна установка калібру 122 мм отримала назву "Пршемисл". Техніка вже пройшла капітальний ремонт.

Директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек додав, що це повністю комплексний ремонт. Відповідні роботи провели з двигуном системою керування вогнем та ракетними установками. Все було зроблено для того, щоб техніка відповідала максимальним показникам та можливим вимогам для бойового застосування проти російських загарбників.

Ініціатива обрала ракетну систему від компанії STV Group, виходячи з вимог української армії. Умова полягала в тому, щоб техніка була швидко доступна і виготовлена на підприємствах у Чехії.

Установка в армію Чехословаччини надійшла в 1971 році, але вона й досі залишається дуже ефективною зброєю. Вона має гранатомет для 40 реактивних снарядів калібру 122 мм "Град". На відміну від російської версії несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезаряджання на бронешасі Tatra 813, що зменшує час на підготовку до наступного вогню до кількох хвилин. Можлива стрільба окремими снарядами або повним залпом.

Фокус 8 березня повідомляв, що Чехія має намір передати Україні до кінця місяця 15 мобільних систем ППО "Віктор". Ці всюдиходи від Toyota, оснащені кулеметами. Проєкт "Подарунок для Путіна" зібрав на їхнє виробництво близько 4 млн доларів.