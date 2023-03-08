Чехія передасть Україні до кінця березня 15 мобільних систем ППО "Віктор" (фото)

Зенітний комплекс "Віктор" — це всюдиходи від Toyota, оснащені кулеметами. Проєкт "Подарунок для Путіна" зібрав на їхнє виробництво близько $4 млн.

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Проєкт "Подарунок для Путіна" завершив виробництво мобільних систем ППО "Віктор" та передасть 15 машин Україні до кінця березня. На ці зенітні комплекси чехи зібрали 90 млн крон, що за актуальним курсом дорівнює приблизно $4 млн. Про це повідомили у соцмережах ініціативи.

"Виробництво п’ятнадцяти зенітних близнюків "Віктор", на які ви витратили 90 мільйонів, на фіналі! Іграшкові машинки та кулемети готові. Починається завершення. Вони вирушать в Україну наприкінці місяця", — повідомили творці проєкту.

Фото: Твітер ініціативи "Подарунок для Путіна" Фото: Твітер ініціативи "Подарунок для Путіна" Фото: Твітер ініціативи "Подарунок для Путіна"

На зенітні установки для України чехи відкрили збір ще у листопаді 2022 року.

"Віктор" — це всюдихід Toyota, оснащений двома 14,5-міліметровими швидкострільними кулеметами. Система може використовуватися для ураження повітряних та наземних цілей: середніх або великих безпілотників та навіть літаків або гелікоптерів на малих висотах. Ефективна дальність дії цих зенітних комплексів — до двох кілометрів.

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ повідомили, що Канада готується передати Україні сотні високотехнологічних дронів. Безпілотники Teledyne Flir R70 Skyranger збираються на заводі в провінції Онтаріо. Вони оснащені тепловізорами та здатні визначати особи людей. Окрім того, канадські дрони можуть шукати хімічну зброю та відстежувати мобільні телефони.

Також 8 березня Міністерство оборони ФРН оприлюднило склад нового пакету військової допомоги Україні. Зокрема, ЗСУ отримають 13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1.