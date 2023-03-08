Канада передасть Україні сотні високотехнологічних дронів R70 Skyranger, — National Post

За даними ЗМІ, міністриня економіки Юлія Свириденко заявила в листі, що канадські дрони набагато кращі за українські, й попросила вислати 300 апаратів на суму $150 млн.

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Канада готується передати Україні сотні безпілотників Teledyne Flir R70 Skyranger канадського виробництва. Про це стало відомо виданню The National Post.

За даними ЗМІ, ще в липні 2022 року міністриня економічного розвитку України Юлія Свириденко надіслала листа міністрині фінансів Канади Христі Фріланд і міністрині оборони Аніті Ананд, в якому попросила відправити 300 БПЛА R70 Skyranger як військову допомогу. Як повідомляють джерела, раніше цей запит не розглядався всерйоз, але нещодавно до угоди підключилася Канадська комерційна корпорація (Canadian Commercial Corporation), яка допомагає урядовим клієнтам отримувати продукцію з Канади.

У листі Юлія Свириденко зазначила, що безпілотники, розроблені в Україні, мають низку "серйозних обмежень". Наприклад, вони вразливі для російських засобів радіоелектронної боротьби, що занапастило багатьох операторів. Крім того, українські дрони не можуть ефективно працювати вночі й у погану погоду.

А от Teledyne Flir R70 Skyranger, які збираються на заводі в провінції Онтаріо, оснащені тепловізорами, мають радіоелектронний захист, можуть шукати хімічну зброю, відстежувати мобільні телефони і навіть визначати особи людей. За підрахунками журналістів, 300 таких апаратів коштуватимуть приблизно $150 млн. Хоча Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад $1 млрд, більша її частина була куплена за кордоном або взята зі старих запасів.

"Ці канадські системи будуть швидко та якісно введені в експлуатацію", — запевнила Юлія Свириденко.

R70 Skyranger — це квадрокоптери вагою 5 кг, які несуть різне корисне навантаження, зокрема камери та системи скидання боєприпасів. Вони переносяться у розібраному вигляді та дуже швидко збираються, що корисно на полі бою. Дальність зв'язку становить приблизно 5 км, тривалість польоту — понад 40 хв.

Напередодні прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні нову військову допомогу. Країна навчатиме українських військових, спрямує медичних інструкторів і виділить $3 млн на розмінування.