Канада передаст Украине сотни высокотехнологичных дронов R70 Skyranger, — National Post

По данным СМИ, министр экономики Юлия Свириденко заявила в письме, что канадские дроны намного лучше украинских, и попросила выслать 300 аппаратов на сумму $150 млн.

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Канада готовится передать Украине сотни беспилотников Teledyne Flir R70 Skyranger канадского производства. Об этом стало известно изданию The National Post.

По данным СМИ, еще в июле 2022 года министр экономического развития Украины Юлия Свириденко отправила письмо министру финансов Канады Кристине Фриланд и министру обороны Аните Ананд, в котором попросила отправить 300 БПЛА R70 Skyranger в качестве военной помощи. Как сообщают источники, раньше этот запрос не рассматривался всерьез, но недавно к сделке подключилась Канадская коммерческая корпорация (Canadian Commercial Corporation), которая помогает правительственным клиентам получать продукцию из Канады.

В письме Юлия Свиреденко отметила, что беспилотники, разработанные в Украине, имеют ряд "серьезных ограничений". К примеру, они уязвимы для российских средств радиоэлектронной борьбы, что погубило многих операторов. Кроме того, украинские дроны не могут эффективно работать ночью и в плохую погоду.

А вот Teledyne Flir R70 Skyranger, собираемые на заводе в провинции Онтарио, оснащены тепловизорами, имеют радиоэлектронную защиту, могут искать химическое оружие, отслеживать мобильные телефоны и даже определять личности людей. По подсчетам журналистов, 300 таких аппаратов обойдутся примерно в $150 млн. Хотя Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, большая ее часть была куплена за границей или взята из старых запасов.

"Эти канадские системы будут быстро и качественно введены в эксплуатацию", — заверила Юлия Свириденко.

R70 Skyranger — это квадрокоптеры весом в 5 кг, которые несут различную полезную нагрузку, в том числе камеры и системы сброса боеприпасов. Они переносятся в разобраном виде и очень быстро собираются, что полезно на поле боя. Дальность связи составляет около 5 км, продолжительность полета — более 40 мин.

Накануне премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине новую военную помощь. Страна будет обучать украинских военных, направит медицинских инструкторов и выделит $3 млн на разминирование.