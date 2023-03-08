Чехия передаст Украине до конца марта 15 мобильных систем ПВО "Виктор" (фото)

Зенитный комплекс "Виктор" – это вездеходы от Toyota, оснащенные пулеметами. Проект "Подарок для Путина" собрал на их производство около $4 млн.

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Проект "Подарок для Путина" завершил производство мобильных систем ПВО "Виктор" и передаст 15 машин Украине до конца марта. На эти зенитные комплексы чехи собрали 90 млн крон, что по актуальному курсу составляет около $4 млн. Об этом сообщили в соцсетях инициативы.

"Производство пятнадцати зенитных близнецов "Виктор", на которые вы потратили 90 миллионов, на финале! Игрушечные машинки и пулеметы готовы. Начинается завершение. Они отправятся в Украину в конце месяца", — сообщили создатели проекта.

Фото: Твиттер инициативы "Подарок для Путина" Фото: Твиттер инициативы "Подарок для Путина" Фото: Твиттер инициативы "Подарок для Путина"

На зенитные установки для Украины чехи открыли сбор в ноябре 2022 года.

"Виктор" – это вездеход Toyota, оснащенный двумя 14,5-миллиметровыми быстрострельными пулеметами. Система может использоваться для поражения воздушных и наземных целей: средних или крупных беспилотников и даже самолетов или вертолетов на малых высотах. Эффективная дальность действия этих зенитных комплексов – до двух километров.

Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что Канада готовится передать Украине сотни высокотехнологичных дронов. Беспилотники Teledyne Flir R70 Skyranger собираются на заводе в провинции Онтарио. Они оснащены тепловизорами и способны определять личности людей. Кроме того, канадские дроны могут искать химическое оружие и отслеживать мобильные телефоны.

Также 8 марта Министерство обороны ФРГ обнародовало состав нового пакета военной помощи Украине. В частности, ВСУ получат 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1.