Чехия начнет производить для Украины сотню мобильных систем ПВО "Виктор"

ЗРК сможет эффективно защищать стратегические и гражданские объекты Украины от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха российскими войсками.

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Чехия будет производить для Украины мобильные системы противовоздушной обороны, чтобы ВСУ смогли бороться с дронами-камикадзе. Вероятно, украинские военные получат ЗРК "Виктор" Планируется выпустить сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Директор чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алесь Витечка рассказал, что финансированием проекта займутся Нидерланды. Боеприпасы к системам ПВО будут закупать у чешских компаний.

По словам Витечка, проект мобильных ПВО для Украины был одобрен на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Он отметил, что страны Запада передают Киеву высокотехнологичные зенитные системы. Однако их использование против относительно дешевых иранских БПЛА Shahed обходится слишком дорого. Эту проблему решат пулеметные зенитные системы, считает представитель оборонного ведомства.

Что известно о мобильных системах ПВО?

Как пишут журналисты, ЗРК "Виктор" способен эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.

Вездеходы Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых скорострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Они могут действовать против средних и крупных беспилотников, а также против самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Эффективная дальность действия таких систем — до двух километров.

Напомним, 9 января Чехия объявила о передаче новой партии танков Т-72 Украине. Эта советская техника является самым массовым танком второго поколения.

Ранее, 3 ноября, Чехия признала правящий режим РФ террористическим. Чешские власти считают, что действия ВС РФ имеют все признаки преступлений против человечности и виновные должны понести наказание.