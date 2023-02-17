Чехія розпочне виробляти для України сотню мобільних систем ППО "Віктор"

ЗРК зможе ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти України від ударів дронів-камікадзе та бомбардувань з повітря російськими військами.

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Чехія вироблятиме для України мобільні системи протиповітряної оборони, щоб ЗСУ змогли боротися з дронами-камікадзе. Ймовірно, українські військові отримають ЗРК "Віктор". Планується випустити сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених двома скорострільними кулеметами. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Директор чеського Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алесь Витечка розповів, що фінансуванням проєкту займуться Нідерланди. Боєприпаси до систем ППО закуповуватимуть у чеських компаній.

За словами Витечка, проєкт мобільних ППО для України схвалено на тлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Він зазначив, що країни Заходу передають Києву високотехнологічні зенітні системи. Однак їх використання проти дешевих іранських БПЛА Shahed обходиться занадто дорого. Цю проблему вирішать кулеметні зенітні системи, вважає представник оборонного відомства.

Що відомо про мобільні системи ППО?

Як пишуть журналісти, ЗРК "Віктор" здатний ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе та бомбардувань з повітря.

Всюдиходи Toyota оснащені двома 14,5-міліметровими швидкострільними кулеметами, які можуть використовуватися для ураження повітряних або, за потреби, наземних цілей. Вони можуть діяти проти середніх та великих безпілотників, а також проти літаків та гелікоптерів, що діють на малих висотах. Ефективна дальність дії таких систем – до двох кілометрів.

Нагадаємо, 9 січня Чехія оголосила про передачу нової партії танків Т-72 Україні. Ця радянська техніка є наймасовішим танком другого покоління.

Раніше, 3 листопада, Чехія визнала правлячий режим РФ терористичним. Чеська влада вважає, що дії ЗС РФ мають всі ознаки злочинів проти людяності і винні мають бути покарані.