"Кровосісь": ЗСУ показали роботу на фронті чеських РСЗВ RM-70 Vampire (відео)

Чеська установка на базі шасі Тatra дозволяє швидко вийти на вогневий рубіж та уразити ворожі об'єкти. Порівняння "Града" та RM-70 Vampir — все одне, що із "Жигулів" пересісти на іномарку, кажуть українські військові.

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Українські військові показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampir. Відео опубліковано у Telegram-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Систему РСЗВ назвали "Кровосісь". Чеська установка на базі якісного шасі Тatra дозволяє швидко вийти на вогневий рубіж, виконати завдання та відійти у безпечне місце, розповіли фахівці.

Є і додатковий "пакет" із 40 реактивних снарядів для швидкого перезаряджання. Командир розрахунку "Мудрий" каже, що порівняння "Града" та RM-70 Vampir — все одно що з "Жигулів" пересісти на іномарку.

"Тут і пневмопідвіска стоїть, і прохідність у рази більша. Плюс комфорт. Броньована кабіна, причому настільки, що двері дуже важкі. Тут встановили гідравліку. Кондиціонери, клімат-контролі, коробка-автомат. Камери стоять — можна дивитися, куди їдеш", — описав військовий переваги озброєння.

На кадрах військові показують залпи РСЗВ RM-70 Vampir та наслідки влучення по ворожих цілях.

Військові показують залпи РСЗВ RM-70 Vampir

"У Вугледар ми їздили, коли це було ще мирне місто. Почали [воювати] у Волновасі, потім Вугледар. Січень-лютий була робота, хлопці кажуть ми влучно потрапляли", — сказав "Мудрий".

Чеська РСЗВ RM-70: коротка характеристика зброї

За даними видання Defence Express, ЗСУ активно використовували на фронті чеські 122-мм РСЗВ RM-70 з травня минулого року. Розробку 1970-х років виготовляли на заводі Дубниця над Вахом у Словаччині.

Головна перевага машини — наявність системи автоматичного заряджання всього пакету снарядів. Між кабіною та напрямними знаходяться додаткові 40 ракет. Для перезарядки пускова розгортається на 180 градусів і нові снаряди подає гідравлічна система. Час перезарядки — кілька хвилин, а ручна зарядка радянського "Града" займає майже годину.

Як боєприпаси можна використовувати як радянські розробки, так і чеські некеровані ракети таких типів:

JROF — дальність 20,75 км;

JROF-K — дальність 11 км;

Trnovnik з касетною головною частиною — дальність 17,5 км;

"Kuš" з п'ятьма протипіхотними мінами PPMI-S1;

"Krizhna-R" з 4 протитанковими мінами з дальністю 19,4 км.

Нагадаємо, що 23 березня стало відомо про купівлю чеських волонтерів встановлення RМ-70 та 365 снарядів до неї. Машина коштує майже 784 тисячі доларів.

5 квітня ЗМІ писали про завдання ЗСУ глибоких ударів системами HIMARS по позиціях росіян та накопичення боєприпасів для контрнаступу.