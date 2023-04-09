"Мы будем воевать до последнего из нас или из вас": посол Украины предупредил Путина

Официальный представитель Киева в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в ряды Сил обороны Украины мобилизовали 1 миллион человек. В то же время дипломат сказал, что потери украинских защитников озвучат после окончания войны и это может быть "ужасная цифра".

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы будут сражаться до последнего человека, прежде чем начнут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции слабости. Он скептически отнесся к сообщениям о том, что Украина может быть готова уступить Крым в ходе мирных переговоров, и считает, что сначала российские войска должны уйти со всех оккупированных территорий Украины. Интервью с украинским послом опубликовало издание Express.

Своеобразное предупреждение для президента РФ Владимира Путина оставил в британском издании посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В интервью он заявил, что Украина не может вести переговоры с теми, кто пришел уничтожить украинский народ.

"Россияне должны уйти с наших территорий. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", — заявил посол.

Пристайка спросили о готовящемся контрнаступлении ВСУ и формировании новых штурмовых бригад. В ответ посол заявил, что в Украине мобилизовали 1 млн человек и новые подразделения будут лучше подготовлены и лучше оснащены, чем ВС РФ (в интервью Пристайко назвал российскую армию Красной армией по аналогии с ВС СССР).

"Контрнаступление Украины может дать нам более выгодную позицию на любых переговорах с Россией. Мы не ведем переговоры с этой страной на условиях РФ, мы хотим, чтобы были услышаны наши условия. А они очень прости: просто убирайтесь с нашей земли. Это самое лучшее послание для России: уходите прочь", — заявил посол.

По словам Пристайко, Украина не хочет быть частью российского проекта, и украинцы просто хотят жить и будут бороться всеми средствами с агрессией РФ.

Украинского посла также спросили о том, сколько военных и гражданских лиц в Украине уже погибло в результате полномасштабной войны.

"Наше решение с самого начала состояло в том, что мы не будем говорить о потерях среди военных до конца войны. Когда она закончится мы озвучим все данные. Я думаю, это будет ужасная цифра", — сказал Пристайко.

По словам посла Украина отличается от России в том, что наша страна дорожит жизнью каждого солдата, но российским элитам похоже все равно, сколько их солдат погибнет.

Также посол заявил о том, что Великобритания оказывает огромную поддержку Украине, но ВСУ нужны артиллерия и ракеты дальнего действия, а также танки и авиация, чтобы победить Россию.

"Когда Великобритания сражалась с нацистами во время Второй мировой войны, то премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к США с призывом: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Сейчас я прошу НАТО сделать то же самое, чтобы мы могли закончить эту работу", — сказал Пристайко.

Напоминаем, что в ORYX подсчитали потери техники РФ в Украине и сколько "затрофеили" ВСУ. По данным расследователей, Украина потеряла за год войны в три раза меньше техники, чем Россия. Озвученные цифры только подтвержденные фото и видеофиксацией.

Также, по данным аналитиков из ISW, наступление ВС РФ угасает вдоль всей линии фронта в Украине. В ВСУ заявили о том, что российское наступление на Авдеевку "захлебнулось", а темпы атак в Бахмуте снизились.