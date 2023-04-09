"Ми воюватимемо до останнього з нас чи з вас": посол України попередив Путіна

Офіційний представник Києва у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що до лав Сил оборони України мобілізували 1 мільйон осіб. Водночас, дипломат сказав, що втрати українських захисників озвучать після закінчення війни і це може бути "жахлива цифра".

Related video

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що українці будуть битися до останньої людини, перш ніж розпочнуть переговори з президентом РФ Володимиром Путіним з позиції слабкості. Він скептично поставився до повідомлень про те, що Україна може бути готова поступитися Кримом під час мирних переговорів, і вважає, що спочатку російські війська мають піти з усіх окупованих територій України. Інтерв'ю із українським послом опублікувало видання Express.

Своєрідне попередження для президента РФ Володимира Путіна залишив у британському виданні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. В інтерв'ю він заявив, що Україна не може вести переговори із тими, хто прийшов знищити український народ.

"Росіяни повинні піти з наших територій. Тому ми маємо боротися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас", — заявив посол.

Пристайка запитали про підготовку контрнаступу ЗСУ і формування нових штурмових бригад. У відповідь посол заявив, що в Україні мобілізували 1 млн осіб і нові підрозділи будуть краще підготовлені та краще оснащені, ніж ЗС РФ (в інтерв'ю Пристайко назвав російську армію Червоною армією за аналогією з ЗС СРСР).

"Контрнаступ України може дати нам більш вигідну позицію на будь-яких переговорах з Росією. Ми не ведемо переговори з цією країною на умовах РФ, ми хочемо, щоб були почуті наші умови. А вони дуже прості: просто забирайтеся з нашої землі. Це найкраще послання для Росії: йдіть геть", — заявив посол.

За словами Пристайка, Україна не хоче бути частиною російського проєкту, і українці просто хочуть жити і боротимуться всіма засобами з агресією РФ.

Українського посла також запитали, скільки військових та цивільних осіб в Україні вже загинуло внаслідок повномасштабної війни.

"Наше рішення від початку полягало в тому, що ми не говоритимемо про втрати серед військових до кінця війни. Коли вона закінчиться, ми озвучимо всі дані. Я думаю, це буде жахлива цифра", — сказав Пристайко.

За словами посла, Україна відрізняється від Росії в тому, що наша країна цінує життя кожного солдата, але російським елітам, схоже, байдуже скільки їхніх солдатів загине.

Також посол заявив про те, що Велика Британія надає величезну підтримку Україні, але ЗСУ потрібні артилерія та ракети дальньої дії, а також танки та авіація, щоб перемогти Росію.

"Коли Великобританія боролася з нацистами під час Другої світової війни, то прем'єр-міністр Вінстон Черчилль звернувся до США із закликом: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу". Зараз я прошу НАТО зробити те саме, щоб ми могли закінчити цю роботу ", — сказав Пристайко.

Нагадуємо, що в ORYX підрахували втрати техніки РФ в Україні та скільки "затрофеїли" ЗСУ. За даними розслідувачів, Україна втратила за рік війни утричі менше техніки, ніж Росія. Озвучені лише ті цифри, які підтверджені фото та відеофіксацією.

Також, за даними аналітиків з ISW, наступ ЗС РФ згасає вздовж усієї лінії фронту в Україні. В ЗСУ заявили про те, що російський наступ на Авдіївку "захлинувся", а темпи атак у Бахмуті знизилися.