ВС РФ везут на фронт пушки Т-12: орудия 50-х годов прошлого века заметили в Крыму (фото, видео)

Противотанковые пушки, которым более 70 лет, покрасили и отбуксировали на грузовиках. Т-12 стреляют осколочно-фугасными снарядами, их можно применять по наземным целям.

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Российские военные подтягивают на фронт противотанковые пушки Т-12, созданные в 50-х годах прошлого века. Видео перемещения вооружения в оккупированном Крыму опубликовал в Telegram 3 апреля спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Предшественники "Рапиры". Россия тянет на фронт советские 100-мм гладкоствольные противотанковые пушки Т-12", — отметил он.

Украинский портал "Мілітарний" уточняет, что противотанковые пушки буксировали военные грузовики, их сфотографировали местные жители. По внешнему виду пушек видно, что их недавно вывезли из баз хранения и передали оккупационным войскам в Украине, отметили журналисты.

На видео показан эшелон, перевозивший пушки Т-12 по территории России.

Пушки Т-12 везут по территории России

Визуально заметно, что пушки покрасили. Возможно, россияне провели восстановительные работы и довели орудия до удовлетворительного состояния для отправки в зону боевых действий, сообщили военные эксперты.

Т-12 была разработана для поражения западных танков Leopard 1 и M60

На других кадрах видна железнодорожная станция с двумя эшелонами — один с пушками, а другой – с бронетехникой и автотранспортом, дополняют авторы Defence Express.

Пушки Т-12 стреляют осколочно-фугасными снарядами

Противотанковая пушка Т-12 — краткая характеристика

Противотанковая гладкоствольная пушка Т-12 была разработана в 50-х годах прошлого века на Юргинском машиностроительном заводе №75 (город Юрга). Их использовали для поражения западных танков Leopard 1 и M60. Пушка использует лафет от 85-мм советской противотанковой пушки Д-48.

Пушки Т-12 стреляют осколочно-фугасными снарядами, поэтому ВС РФ могут применять их как полевую артиллерию для поражения наземных целей с закрытых позиций, отмечает "Мілітарний".

Устаревшую Т-12 давно сняли с вооружения, в 1972 году ей на смену пришла противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". В этом оружии изменилась лишь скорость перевозки — до 60 км/ч по автодороге и до 25 км/ч по грунтовой за счет смены лафета.

Боекомплект оружия включает в себя несколько типов подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, а также управляемые противотанковые ракеты.

"Появление столь устаревшего вооружения у оккупантов может говорить о попытках восполнить потери артиллерийских систем. Т-12 могут везти на поле боя из-за быстрой изнашиваемости стволов в более современных артсистемах, на восстановление которых нужно время", — подчеркнули военные специалисты.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 31 марта говорил о начале использования украинскими военными в боях высокоточных бомб JDAM, которые могут планировать в воздухе. Однако запасы данных боеприпасов недостаточны.

Инспекторы USAID в конце марта отчитывались о проверке поставок оружия в Украину из США. По данным экспертов, Киев не допустил серьезных нарушений в ходе использования американской военной помощи.